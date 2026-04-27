Sekretari amerikan i Shtetit: Irani është “serioz” për arritjen e një marrëveshjeje

Rabia İclal Turan
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Irani është “serioz” për arritjen e një marrëveshjeje me SHBA-në, por çdo marrëveshje duhet të parandalojë zhvillimin e armës bërthamore nga Teherani, tha të hënën Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio, transmeton Anadolu.
“Mendoj se ata janë seriozë për të dalë nga situata e vështirë në të cilën ndodhen”, tha Rubio në një intervistë për Fox News.
Ai përmendi përkeqësimin e kushteve ekonomike në Iran, përfshirë inflacionin, vështirësitë në pagesën e pagave, si dhe sanksionet në vazhdim, duke thënë: “Të gjitha problemet që Irani kishte para fillimit të këtij konflikti ende ekzistojnë, dhe shumica e tyre janë përkeqësuar”.
“Ne duhet të sigurohemi që çdo marrëveshje e arritur … të parandalojë në mënyrë të qartë që ata të garojnë drejt një arme bërthamore në çdo moment”, shtoi ai.
Deklaratat e Rubios vijnë në mes të raportimeve mediatike se Irani ka propozuar rihapjen e Ngushticës së Hormuzit në këmbim të heqjes së bllokadës amerikane dhe përfundimit të luftës, ndërsa negociatat më të gjera për programin e tij bërthamor të shtyhen për një fazë të mëvonshme.
Lidhur me pretendimin e Iranit se Ngushtica e Hormuzit është e hapur, Rubio u përgjigj: “Ngushticat janë të hapura, për sa kohë që ju koordinoheni me Iranin, merrni lejen tonë, ose ne do t’ju godasim dhe ju do të paguani. Kjo nuk është hapje e ngushticave”.
“Këto janë ujëra ndërkombëtare. Ato nuk mund të normalizohen, dhe ne nuk mund të pranojmë që Irani të përpiqet të normalizojë një sistem në të cilin ai vendos kush përdor një rrugë ujore ndërkombëtare dhe sa duhet të paguajë për ta përdorur atë”, shtoi ai.
Irani dhe SHBA-ja zhvilluan bisedime në Islamabad më 11 prill, por nuk arritën një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës që nisi më 28 shkurt.
Negociatat erdhën pas një armëpushimi dyjavor të ndërmjetësuar nga Pakistani më 8 prill, i cili më vonë u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump.
Trump anuloi një udhëtim të planifikuar në Pakistan këtë fundjavë nga të dërguarit e posaçëm Steve Witkoff dhe Jared Kushner.
Po bëhen përpjekje për të organizuar një raund tjetër bisedimesh, ndonëse pikat kryesore të mosmarrëveshjes përfshijnë Ngushticën e Hormuzit, bllokadën amerikane të porteve iraniane dhe të ardhmen e programit bërthamor të Iranit.
Rreth 20 për qind e furnizimit global me naftë kalon çdo ditë përmes ngushticës, ndërsa pasiguria e shtuar ka rritur çmimet e naftës dhe kostot e transportit dhe të sigurimeve.