Sanchez: Marrëveshja e paqes SHBA-Iran mund të shënojë një epokë të re në Lindjen e Mesme

İlayda Çakırtekin
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez tha sot se marrëveshja e sapo shpallur e paqes midis SHBA-së dhe Iranit mund t'i japë fund "pakuptimësisë" dhe të shënojë fillimin e një epoke të re në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
"Ne besojmë se marrëveshja e paqes e shpallur sot do të shërbejë për t'i dhënë fund kësaj pakuptimësie, se ajo do të respektohet nga të gjitha palët dhe se kështu do të shënojë fillimin e një epoke të re në Lindjen e Mesme", tha Sanchez përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ai kujtoi bilancin e konfliktit në Iran, duke përmendur më shumë se 7.400 vdekje dhe shkatërrimin e qindra shtëpive, shkollave dhe spitaleve.
Më tej ai vuri në dukje se kjo shkaktoi gjithashtu rritje të gjerë të çmimeve dhe miliarda euro humbje për Evropën.
"Le të festojmë. Por, të mos harrojmë. Dhe më në fund le të mësojmë se lufta është një dështim. Dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë përpara", shtoi Sanchez.