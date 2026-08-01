Sanchez e quan "egoiste, polarizuese dhe të paligjshme" reagimin e disa qeverive të BE-së ndaj krizës në Ceuta

Şeyma Erkul Dayanç
01 gusht 2026•Përditësim: 01 gusht 2026
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez të shtunën akuzoi disa qeveri evropiane se kanë reaguar ndaj krizës së migracionit në Ceuta për shkak të “paragjykimeve, lajmeve të rreme, injorancës ose interesave politike”, duke e cilësuar qasjen e tyre si “egoiste, polarizuese dhe të paligjshme”, raportoi gazeta spanjolle El Pais, transmeton Anadolu.
Në një letër drejtuar presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministrit irlandez Micheal Martin, vendi i të cilit mban presidencën e radhës të Këshillit të BE-së, Sanchez i bëri thirrje bllokut që të zhvillojë një takim urgjent të ministrave të Brendshëm të BE-së për të koordinuar një përgjigje të përbashkët.
“Bashkimi Evropian nuk mund të përballojë këtë lloj reagimi egoist, polarizues dhe të paligjshëm”, shkroi Sanchez në gjuhën angleze.
Ai tha se reagimi i qeverive evropiane ka qenë “mjaft asimetrik”.
“Shumica na kanë treguar mbështetjen dhe solidaritetin e tyre dhe kanë ofruar ndihmën e tyre. Të tjerë, megjithatë, kanë zgjedhur të sulmojnë Spanjën dhe të kërkojnë përjashtimin e saj të përkohshëm nga zona Shengen”, shkroi ai, pa përmendur qeveritë në fjalë.
Sipas letrës, Spanja rivendosi kontrollet kufitare në Ceuta – një enklavë spanjolle në Afrikën e Veriut – ofroi ndihmë humanitare, ktheu “pothuajse të gjithë” migrantët që hynë në mënyrë të parregullt dhe pengoi lëvizjen e tyre të paautorizuar drejt pjesës tjetër të Evropës brenda 48 orëve.
Sipas letrës, këto masa u ndërmorën në koordinim me Marokun, por me “shumë pak mbështetje” nga vendet e tjera anëtare të BE-së.
Sanchez argumentoi se qëndrimi i këtyre qeverive ishte “në kundërshtim me ligjin evropian, ligjin humanitar dhe parimet e solidaritetit” mbi të cilat bazohet BE-ja.
Ai theksoi se Ceuta nuk është pjesë e zonës Shengen dhe tha se propozimet për pezullimin e Spanjës nga zona pa pasaporta nuk kanë bazë ligjore.
- Spanja dha mbështetje në krizat e mëparshme të migracionit
Duke iu referuar të dhënave të Frontex-it, Sanchez tha se Spanja ka një nga kufijtë e jashtëm më pak të depërtueshëm të BE-së, pavarësisht se është i vetmi shtet anëtar i bllokut me kufi tokësor në Afrikë.
Ai përmendi gjithashtu mbështetjen që Spanja u ka dhënë vendeve të tjera anëtare gjatë krizave të mëparshme të migracionit, përfshirë ardhjen e migrantëve përmes Bjellorusisë në vitin 2021 dhe në ishullin italian Lampedusa në vitin 2023.
Raportohet se Irlanda ka thirrur një takim të Mekanizmit të Integruar të BE-së për Reagimin Politik ndaj Krizave për të shtunën, ndërsa përfaqësuesit e vendeve anëtare pritet të takohen sërish të hënën për të diskutuar situatën.
Ndërkohë, Madridi njoftoi se do të nisë rihapjen graduale të pikës kufitare Beni Enzar në Melilla – një tjetër enklavë spanjolle në Afrikën e Veriut, në lindje të Ceutas – për automjetet që marrin pjesë në Operacionin Kalimi i Ngushticës.
Sipas Ministrisë së Brendshme të Spanjës, të paktën 67 persona kanë vdekur duke tentuar të arrijnë Spanjën gjatë krizës, ndërsa pothuajse 70.000 migrantë që hynë në Ceuta nga Maroku tashmë janë kthyer.