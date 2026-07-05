Samiti i NATO-s në Ankara do të përqendrohet në investimet në mbrojtje dhe kërcënimet

Esra Tekin
05 korrik 2026•Përditësim: 05 korrik 2026
Samiti i NATO-s, i cili do të mbahet në kryeqytetin turk Ankara më 7 dhe 8 korrik, do të fokusohet në hapat e ndërmarrë lidhur me vendimin për rritjen e investimeve në mbrojtje, si dhe në përpjekjet e aleancës për parandalim dhe mbrojtje, tha Drejtori i Komunikimeve i Turqisë, Burhanettin Duran, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Duran tha se liderët pritet të diskutojnë në nivel strategjik kërcënimet, rreziqet dhe sfidat euroatlantike.
Si pjesë e samitit, zonja e parë e Turqisë, Emine Erdogan, do të presë krerët e shteteve dhe qeverive dhe bashkëshortët e tyre në një pritje dhe darkë që do të mbahet në Kompleksin Presidencial më 7 korrik.
Këshilli i Atlantikut të Veriut do të mblidhet më 8 korrik, nën mikpritjen e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, në nivel të krerëve të shteteve dhe qeverive aleate.
Erdogan gjithashtu do të zhvillojë takime bilaterale me krerët e shteteve dhe qeverive pjesëmarrëse në margjinat e samitit.