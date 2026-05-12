Rutte në Podgoricë: Jam optimist për të ardhmen e NATO-s për shkak të lidershipit të Trumpit

Melike Pala
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte sot i dha meritën presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për nxitjen e një rritjeje të madhe të shpenzimeve të mbrojtjes së aleatëve, duke thënë se ai është "jashtëzakonisht optimist" për të ardhmen e aleancës për shkak të lidershipit të Trumpit, transmeton Anadolu.
"Ne e shohim qartë se evropianët e kanë dëgjuar presidentin amerikan dhe po përgjigjen kur bëhet fjalë për çështjen më themelore të së ardhmes së NATO-s. Unë jam jashtëzakonisht optimist dhe jam jashtëzakonisht optimist për shkak të presidentit Trump", tha Rutte gjatë konferencës së përbashkët për mediat me kryeministrin malazez Millojko Spajiq në Podgoricë.
Rutte tha se të gjithë aleatët e NATO-s tani po përmbushin standardin prej 2 për qind të shpenzimeve të mbrojtjes të aleancës, përfshirë ekonomitë më të mëdha si Kanadaja, Spanja, Belgjika dhe Italia, të cilat më parë kishin dështuar.
"Mendoj se rizgjedhja e presidentit Trump luajti rol të madh këtu", tha ai. Rutte theksoi vendimin e aleancës në Samitin e Hagës për të kaluar drejt shpenzimit të 5 për qind të PBB-së për mbrojtje, përfshirë 3.5 për qind në shpenzimet kryesore ushtarake.
"Kjo është diçka për të cilën presidenti Trump ka kërkuar për shumë vite dhe tani, në fillim të mandatit të tij të dytë, ka pasur sukses ta arrijë këtë", tha Rutte. Ai shtoi se rritja e shpenzimeve është e nevojshme jo vetëm për të ribalancuar kontributet e mbrojtjes me SHBA-në, por edhe për t'iu kundërvënë kërcënimeve në rritje nga Rusia.