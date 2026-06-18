Rutte: Aleatët e NATO-s janë shumë të kënaqur me marrëveshjen me Iranin

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18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha të enjten se aleatët janë “shumë të kënaqur” me marrëveshjen mes SHBA-së dhe Iranit për t’i dhënë fund luftës së tyre, duke theksuar se aleanca ushtarake ka mbajtur gjithmonë qëndrimin se Teherani nuk duhet të pajiset me armë bërthamore, raporton Anadolu.
Rutte vlerësoi presidentin amerikan Donald Trump për përpjekjet që, sipas tij, kanë çuar në “dobësim të ndjeshëm” të kapaciteteve bërthamore të Iranit.
“Aleatët janë shumë të kënaqur me marrëveshjen për Iranin, sepse për NATO-n ka qenë gjithmonë e qartë, dhe ne e vlerësojmë presidentin Trump që ka arritur deri këtu, se Irani nuk mund të ketë kapacitete bërthamore”, tha Rutte në një konferencë për shtyp pas takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s në Bruksel.
Ai theksoi rëndësinë e rihapjes së Ngushticës së Hormuzit dhe rikthimit të lirisë së lundrimit, duke thënë se diskutimet mes aleatëve u përqendruan në sigurimin që kjo rrugë strategjike detare të mbetet e hapur.
Sipas Ruttes, vendet evropiane kanë vendosur paraprakisht mjete në rajon dhe kanë kapacitete të rëndësishme për pastrimin e minave që mund të ndihmojnë në sigurimin e rrugëve detare.
“Ky ishte gjithashtu qartazi toni i diskutimit sot, nevoja për të bërë gjithçka së bashku për të siguruar hapjen e ngushticës, dhe ky diskutim është ende në vazhdim”, tha ai, duke shtuar se megjithëse nuk është parashikuar një rol specifik për NATO-n, aleanca është e gatshme të ndihmojë nëse nevojitet.
Në lidhje me marrëdhëniet transatlantike të mbrojtjes, Rutte tha se Sekretari amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth ka qenë “shumë i qartë” për nevojën për një “NATO 3.0” dhe të një aleance të përshtatur me sfidat e sotme të sigurisë.
“Për këtë, ne të gjithë jemi dakord”, tha ai.
Rutte e përshkroi vendimin e Washingtonit për të rishikuar pozicionin e tij ushtarak në Evropë si “të matur”, duke thënë se forcat e NATO-s duhet të pozicionohen në mënyrë optimale për të penguar konfliktet dhe për t’u mbrojtur nga çdo kërcënim.
Ai tha se aleatët përgjithësisht pajtohen për nevojën e rritjes së kontributeve të tyre ndërsa SHBA-ja përshtat angazhimet e saj sipas modelit të forcave të NATO-s, duke shtuar se planifikimi mbetet thelbësor për gatishmërinë.
“Kjo aleancë po kalon një transformim të madh, ndoshta më të madhin në historinë e saj, për të ndërtuar këtë NATO 3.0, dhe kjo natyrisht do të thotë se ka edhe disa ujëra të trazuara. Është një fazë e vështirë”, tha ai.
Rutte hodhi poshtë sugjerimet se largimi i hershëm i Hegsethit nga takimi ministerial tregon tensione në marrëdhëniet transatlantike.
“Ai ishte aty për gati dy orë duke dëgjuar debatin dhe duke vlerësuar kontributet e shumë aleatëve”, tha Rutte, duke shtuar se largimi i tij ishte për shkak të angazhimeve të planifikuara më parë.
Në lidhje me Rusinë, Rutte paralajmëroi kundër vetëkënaqësisë, duke përmendur rritjen e ndjeshme të shpenzimeve të mbrojtjes në Moskë.
Ai tha se “48 për qind e buxhetit shtetëror tani shpenzohet për mbrojtje … këto janë shifra të çmendura, kështu që nuk mund të jemi naivë ndaj Rusisë”.
“Në të njëjtën kohë, Rusia nuk është më e madhe se Belgjika dhe Holanda së bashku”, shtoi ai, duke theksuar fuqinë ushtarake të NATO-s.
“Ata e dinë që ne jemi shumë të fortë si NATO dhe e dinë se nuk mund të fitojnë ndaj nesh. Prandaj do të bëjmë gjithçka që ata ta kuptojnë se do të ishte gabimi i tyre më i madh nëse do të provonin”, tha ai.