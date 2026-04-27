Elena Teslova
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Rusia njoftoi të hënën se ka vendosur në "listën e zezë" zyrtarë evropianë të përfshirë në hartimin e "politikave anti-ruse", si përgjigje ndaj paketës së 20-të të sanksioneve të Bashkimit Evropian (BE), transmeton Anadolu.
Në një deklaratë nga Ministria e Jashtme thuhet se lista përfshin zyrtarë evropianë të përfshirë në ndihmën ushtarake për Ukrainën, veprime kundër integritetit territorial të Rusisë, sanksione anti-ruse, minimin e lidhjeve të jashtme të Rusisë dhe pengimin e lundrimit detar rus.
Në listë u përfshinë edhe politikanët që promovojnë idetë për persekutimin e zyrtarëve rusë, krijimin e një "tribunali" kundër liderëve rusë dhe sekuestrimin e aseteve ruse ose fitimeve të tyre.
Përveç kësaj, ministria njoftoi se masa kufizuese janë vendosur kundër aktivistëve civilë dhe përfaqësuesve të komunitetit akademik nga shtetet evropiane "të cilët mbajnë qëndrime armiqësore ndaj Rusisë", si dhe kundër deputetëve të parlamenteve kombëtare të vendeve anëtare të BE-së dhe Parlamentit Evropian që votuan për rezoluta dhe projektligje anti-ruse.
"Politika destruktive e Brukselit është e paaftë të ketë ndonjë ndikim në kursin e politikës së jashtme të vendit tonë. Rusia ka qenë dhe mbetet e përkushtuar për mbrojtjen e interesave të saj kombëtare, sigurimin e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të saj dhe pjesëmarrjen e vazhdueshme në formimin e një rendi botëror të drejtë multipolar," tha ministria.
Më 23 prill, BE-ja miratoi zyrtarisht paketën e saj të 20-të të sanksioneve kundër Rusisë, duke shënuar grupin më të madh të listimeve individuale në dy vjet me 120 emërime të reja që synojnë sektorin e energjisë, kompleksin ushtarako-industrial dhe shërbimet financiare, përfshirë kriptomonedhat.
Blloku prej 27 anëtarësh vendosi gjithashtu ndalime të transaksioneve për 20 banka ruse, ndaloi shërbimet për tankerët rusë të LNG-së, si dhe sanksionoi 46 anije të tjera të "flotës hije", duke e çuar numrin total në 632.