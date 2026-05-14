Elena Teslova
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Sipas kreut të Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Sergey Shoygu, vendet në mbarë botën duhet të rishqyrtojnë mbajtjen e aseteve të tyre në Perëndim, pasi sipas tij janë ngrirë 590 miliardë dollarë që u përkasin shteteve të ndryshme në vitet e fundit, transmeton Anadolu.
Duke folur në takimin e 21-të të sekretarëve të agjencive përkatëse të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) në kryeqytetin Bishkek të Kirgistanit, Shoygu tha se Perëndimi ka ngrirë rreth 590 miliardë dollarë që u përkasin Rusisë, Kubës, Venezuelës, Irakut, Iranit, Koresë së Veriut, Libisë dhe Afganistanit.
“Me fjalë të tjera, paratë janë vjedhur. Sipas vlerësimeve tona më konservatore, vendet perëndimore kanë ngrirë rreth 590 miliardë dollarë që u përkasin Rusisë, Kubës, Venezuelës, Irakut, Iranit, Koresë së Veriut, Libisë dhe Afganistanit”, tha ai.
Ai shprehu bindje se “të gjithë liderët do të nxjerrin përfundimet e duhura lidhur me ruajtjen e kursimeve kombëtare në Perëndim”. Shoygu tha se ngrirja e fondeve kontribuon në probleme globale, duke përmendur Afganistanin si shembull.
Zyrtari rus theksoi se për shkak të situatës së vështirë ekonomike, rreth 4 milionë njerëz mbeten të përfshirë në kultivimin e bimëve narkotike ndërsa qeveria afgane nuk ka burimet financiare të nevojshme për të normalizuar jetën në vend.
“Një nga arsyet është bllokimi i aseteve afgane nga SHBA-ja, Britania dhe Gjermania. Shuma totale e fondeve të ngrira është rreth 10 miliardë dollarë”, tha ai. Në të njëjtën kohë, ai vlerësoi autoritetet afgane, duke theksuar se po bëjnë përpjekje të rëndësishme për të luftuar prodhimin e drogës.
“Sipërfaqja e kultivimit të luleve të opiumit dhe prodhimi kanë rënë me më shumë se 90 për qind që kur talibanët morën pushtetin”, tha ai.
Duke iu kthyer Ukrainës, Shoygu pretendoi se Rusia e mban “fort iniciativën strategjike dhe po avancon në mënyrë të qëndrueshme përgjatë gjithë vijës së kontaktit luftarak”. Ai theksoi se Rusia nuk po heq dorë nga metodat politike dhe diplomatike për zgjidhjen e konfliktit, përfshirë përpjekjet për ndërmjetësim konstruktiv. Megjithatë, ai argumentoi se Kievi vazhdimisht tregon paaftësi për të arritur marrëveshje.
“Arsyeja themelore është mbështetja hipokrite e ofruar nga vendet kryesore anëtare të BE-së dhe NATO-s, të cilat po e zgjasin qëllimisht konfliktin dhe po e furnizojnë Ukrainën me armë”, tha ai. Sipas tij, shkaku kryesor i paqëndrueshmërisë globale është dëshira e SHBA-së dhe aleatëve të saj për të ruajtur dominimin.
“Trazira po rritet në politikën dhe ekonominë globale. Marrëdhëniet ndërkombëtare vazhdimisht po përkeqësohen. Shkaku kryesor i trazirave aktuale është dëshira e SHBA-së dhe aleatëve të saj për të ruajtur dominimin e tyre”, deklaroi ai.
Duke komentuar tensionet SHBA-Izrael-Iran, Shoygu bëri thirrje për përpjekje për të parandaluar rifillimin e përplasjes së armatosur rreth Iranit dhe për “hapjen e rrugës drejt ndërtimit të një arkitekture të re sigurie në rajon”.