Rusia u bën thirrje të gjitha palëve në tensionet SHBA-Iran të ushtrojnë "përmbajtje maksimale"

Kanyshai Butun
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Rusia u bëri thirrje të gjitha palëve në tensionet SHBA–Iran që të tregojnë “përmbajtje maksimale”, njoftoi Ministria e Jashtme, transmeton Anadolu.
“Vërejmë me keqardhje se zhvillimet rreth Iranit tregojnë një ngecje të procesit të negociatave për zgjidhjen e situatës në Gjirin Persik”, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova.
Ajo rikonfirmoi gatishmërinë e Rusisë për të ndihmuar në arritjen e paqes në Gjirin Persik, duke theksuar se Moska mbështet vazhdimisht zgjidhjen e “mosmarrëveshjeve në këtë rajon strategjikisht të rëndësishëm” përmes mjeteve politike dhe diplomatike.
“Duhet të parandalohet rikthimi në dhunë dhe dëmtimi i infrastrukturës civile si rezultat i sulmeve ndaj Iranit dhe shteteve arabe fqinje”, tha ajo, duke paralajmëruar se në kushtet e tensioneve të vazhdueshme, “çdo veprim mund të çojë në rifillimin e një përballjeje të armatosur në shkallë të gjerë”.
Zakharova tha se është e rëndësishme të qëndrohet vigjilent ndaj provokimeve të mundshme nga “forca” që synojnë të prishin përpjekjet për paqe dhe të pengojnë stabilizimin.
Tensionet rajonale kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, të pasuara nga kundërveprime nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më pas u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump pa një afat të caktuar.