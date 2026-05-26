Rusia thërret diplomatin çek për të protestuar ndaj ndalimit të klerikut të lartë rus

Elena Teslova
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Ministria e Jashtme e Rusisë tha të martën se kishte thirrur Jan Ondrejka-n, të ngarkuarin me punë çek, për të protestuar ndaj ndalimit në Republikën Çeke të një kleriku të lartë rus, transmeton Anadolu.
Pala ruse shprehu një "protestë të fortë" për ndalimin e Mitropolitit Hilarion Alfeyev, i cili thuhet se u arrestua në Republikën Çeke të dielën, tha një deklaratë e ministrisë.
Moska i përshkroi si "absurde dhe plotësisht të pabazuara" akuzat në lidhje me "prodhimin dhe trafikimin e substancave narkotike" të ngritura kundër klerikut, i cili kryeson kongregacionin ortodoks rus në Karlovy Vary, një qytet me një popullsi të madhe emigrantësh.
Ministria gjithashtu argumentoi se operacioni policor për të ndaluar klerikun, i cili tha se ishte nisur në bazë të një raporti anonim, tregonte se rasti ishte "i planifikuar dhe provokues në natyrë".
Rusia kërkoi "lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte" të Hilarionit dhe bëri thirrje për t'i dhënë fund asaj që e përshkroi si presion mbi përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Ruse në Republikën Çeke, një ish-vend satelit sovjetik.