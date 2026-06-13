Rusia: Sulmi ukrainas me dronë vrau një person, shkaktoi zjarr në portin rus Temryuk

Kanyshai Butun
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
Një person u vra dhe shpërtheu një zjarr në një terminal detar të portit rus Temryuk pas një sulmi ukrainas me dronë, tha guvernatori rajonal të shtunën, transmeton Anadolu.
Në Telegram, Veniamin Kondratyev tha se tre persona të tjerë u plagosën gjithashtu në sulmet gjatë natës në rajonin jugor të Rusisë.
“Shërbimet emergjente dhe ato speciale po vazhdojnë punën në vendngjarje” për të shuar zjarrin në terminalin detar, shkroi ai.
Një zjarr shpërtheu gjithashtu në infrastrukturë industriale në rajonin Volgograd të Rusisë pas rënies së mbetjeve të dronëve, tha administrata rajonale në Telegram, duke cituar guvernatorin Andrei Bocharov.
Gjatë sulmeve gjatë natës, tha Ministria e Mbrojtjes e Rusisë, mbrojtja ajrore ka interceptuar 177 dronë ukrainas.
Ukraina ende nuk ka komentuar mbi pretendimet e Rusisë, ndërsa verifikimi i pavarur i tyre mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.