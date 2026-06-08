Rusia pretendon se zgjedhjet në Armeni janë mbajtur mes "presionit ndaj opozitës dhe ndërhyrjes perëndimore"

Burç Eruygur
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Rusia pretendoi të hënën se zgjedhjet parlamentare të Armenisë u mbajtën gjatë fundjavës mes ndërhyrjes perëndimore dhe "presionit të paprecedentë" ndaj opozitës së vendit, transmeton Anadolu.
“Më 7 qershor, zgjedhjet parlamentare u mbajtën në Armeni mes presionit të paprecedentë ndaj opozitës dhe ndërhyrjes nga Perëndimi, kryesisht BE-ja”, tha në një deklaratë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Maria Zakharova.
Duke mbrojtur idenë se rezultatet paraprake tregojnë një rënie të ndjeshme të mbështetjes për partinë qeverisëse të Kontratës Civile të vendit, Zakharova tha se ekziston një "kërkesë e qartë" në shoqërinë armene për lidhje më të ngushta me Rusinë dhe për pjesëmarrjen e vazhdueshme të Jerevanit në strukturat e integrimit euroaziatik.
Zakharova tha më tej se fushata zgjedhore dhe procesi i votimit u zhvillua në mes të "represionit të ashpër" nga autoritetet armene.
Ajo akuzoi udhëheqjen e vendit për "shkelje flagrante të parimeve dhe procedurave demokratike për mbajtjen e zgjedhjeve të lira" dhe persekutim të atyre që avokojnë për forcimin e "bashkimit jetik të Armenisë me Rusinë".
"Ne shpresojmë që autoritetet armene do të udhëhiqen nga qasje të bazuara në interesat kombëtare," tha ajo.
Sa i përket marrëdhënieve të ardhshme të Moskës me Armeninë, ajo tha: "Ne synojmë të formulojmë kursin tonë duke marrë parasysh hapat aktualë të ndërmarrë nga udhëheqja armene".