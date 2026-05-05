Rusia pretendon se ka rrëzuar afro 300 dronë ukrainas në një sulm masiv gjatë natës

Elena Teslova
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Autoritetet ruse thanë se Ukraina goditi një tjetër rafineri nafte dhe një impiant pajisjesh elektrike, duke shkaktuar të paktën tre të plagosur, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes tha në një deklaratë se Kievi nisi një sulm masiv me dronë gjatë natës dhe se Moska rrëzoi pothuajse 300 dronë në 15 rajone ruse.
Ministria tha se "sistemet e mbrojtjes ajrore kapën dhe shkatërruan 289 mjete ajrore pa pilot ukrainase me krahë fiks" gjatë natës.
Ndërkohë, sipas agjencisë ukrainase të lajmeve "Unian", numri i dronëve ishte shumë më i lartë, me rreth 200 dronë të lëshuar vetëm kundër kryeqytetit Moskë.
Një nga shënjestrimet kryesore goditi rajonin e Leningradit, sipas guvernatorit të tij Alexander Drozdenko, i cili pretendoi se 29 dronë ukrainas u rrëzuan gjatë natës.
Sulmi shkaktoi zjarr në objektet në zonën industriale të Kirishit, ku ndodhet një rafineri nafte, tha ai në Telegram.
"Zjarri në zonën industriale të Kirishit është vënë nën kontroll dhe përpjekjet për shuarjen e tij po përfundojnë. Objektivi kryesor i armikut ishte rafineria e naftës KINEF. Nuk ka viktima si rezultat i sulmit", theksoi guvernatori.
Në qytetin Cheboksary, një ndërmarrje për zhvillimin dhe prodhimin e pajisjeve elektrike u bë objektiv i sulmit me dronë të Ukrainës dhe tre persona u plagosën në këtë sulm, thanë autoritetet rajonale në një deklaratë.
"Sipas informacioneve operative, tre persona u plagosën si rezultat i një sulmi me dronë në qytetin Cheboksary", thuhet në deklaratë.
Ukraina goditi gjithashtu dy ndërtesa banimi në Cheboksary dhe banorët u evakuuan. Qarkullimi në rrugët përreth u ndërpre dhe disa institucione publike, përfshirë shkolla dhe kolegje u mbyllën, tha administrata e qytetit.
Ukraina ende nuk ka komentuar mbi pretendimet e Rusisë. Verifikimi i pavarur është i vështirë për shkak të konfliktit në vazhdim.