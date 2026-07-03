Rusia pretendon se ka pushtuar një tjetër vendbanim në Ukrainën lindore

Kanyshai Butun
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Rusia pretendoi se trupat e saj pushtuan një tjetër vendbanim ukrainas, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se fshati Oleksandrivka në rajonin lindor të Ukrainës Dnipropetrovsk kaloi nën kontrollin e Moskës.
Gjithsej 11 vendbanime u vendosën nën kontroll nga trupat ruse gjatë javës së kaluar, shtoi ministria.
Autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar ende pretendimet e fundit, ndërsa verifikimi i pavarur mbetet i vështirë për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.