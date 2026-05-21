Rusia pretendon se ka pushtuar një tjetër vendbanim në Ukrainë

Elena Teslova
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë deklaroi të enjten se forcat e saj pushtuan një vendbanim tjetër në rajonin lindor të Kharkivit në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, ministria tha se grupi i forcave Jug, ose Veri, mori kontrollin e fshatit Shesterivka.
Ministria gjithashtu pretendoi se Ukraina kreu sulme ajrore gjatë natës, duke thënë se 121 dronë u kapën në të gjithë territorin rus.
Në një deklaratë të veçantë, Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, konfirmoi se Kievi nisi sulme me dronë kundër Rusisë, duke i përshkruar ato si "sanksione me rreze të gjatë veprimi".
Sipas presidentit Zelenskyy, një nga rafineritë më të mëdha të naftës në Rusi në qytetin Syzran në rajonin e Samarës u dëmtua rëndë në sulm.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve nga të dyja palët mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.