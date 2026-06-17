Rusia pretendon se ka pushtuar një fshat tjetër në rajonin Donetsk të Ukrainës

Elena Teslova
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha të mërkurën se forcat e saj kanë pushtuar një fshat tjetër në rajonin Donetsk të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se vendbanimi Kutuzovka në rajonin Donetsk të Ukrainës ra nën kontrollin e Rusisë pas operacioneve sulmuese nga njësitë e grupit të forcave të Qendrës.
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha se shefi i tij Oleksandr Syrskyi pati një bisedë telefonike me homologun e tij rumun Gheorghita Vlad, në lidhje me "situatën aktuale të sigurisë në rajonin e Detit të Zi".
“Vëmendje e veçantë iu kushtua monitorimit të mjedisit të sigurisë, shkëmbimit të informacionit dhe forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit midis strukturave ushtarake të vendeve tona”, thuhet në deklaratë.
Deklarata nuk dha asnjë koment në lidhje me pretendimet territoriale të Rusisë.