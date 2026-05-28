Rusia pretendon se ka marrë nën kontroll dy vendbanime tjera në Ukrainë

Elena Teslova
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Ministria ruse e Mbrojtjes tha sot se një tjetër vendbanim ukrainas kaloi nën kontrollin e forcave të saj, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se fshati Novovasylivka në rajonin e Kharkiv u pushtua.
"Si rezultat i operacioneve aktive ofensive nga njësitë e grupit të forcave Veriore, është vendosur kontroll mbi vendbanimin Novovasylivka në rajonin e Kharkivit", tha ajo.
Veçmas, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha se një rafineri tjetër nafte u godit në qytetin rus Tuapse në rajonin e Krasnodarit si rezultat i një sulmi me dron gjatë natës.
Ukraina nuk publikoi një koment të menjëhershëm mbi pretendimin territorial rus.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve është sfidues për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.