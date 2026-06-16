Rusia pretendon se ka marrë kontrollin e një tjetër vendbanimi në rajonin Donetsk të Ukrainës

Burç Eruygur
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Rusia pretendoi të martën se ka marrë kontrollin e një vendbanimi tjetër në rajonin Donetsk në lindje të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi në një deklaratë se forcat e saj pushtuan fshatin Novyi Donbas, i vendosur rreth 18 kilometra (11 milje) në veri të qytetit të Pokrovsk, të cilin Moska pretendoi se kishte kontroll në dhjetor.
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës pretendoi më herët gjatë ditës se forcat e tij zmbrapsën 25 sulme ruse pranë 14 vendbanimeve në frontin e Pokrovsk, duke përfshirë Novyi Donbas.
Megjithatë, autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar ende pretendimin e fundit të Rusisë dhe verifikimi i pavarur i pretendimit është i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.