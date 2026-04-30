Rusia pretendon se ka marrë kontrollin e dy vendbanimeve të tjera në Ukrainën veriore dhe lindore

Burç Eruygur
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Rusia pretendoi të enjten se mori kontrollin e dy vendbanimeve të tjera në rajonet veriore të Sumy dhe lindore të Donetskut të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes tha në një deklaratë se forcat e saj në Sumy morën kontrollin e fshatit Korchakivka, rreth 20 kilometra në veri të qendrës administrative të rajonit verior.
Ministria shtoi se forcat në rajonin e Donetskut pushtuan fshatin Novooleksandrivka, rreth 11 kilometra në veriperëndim të qytetit të Pokrovsk, kontrollin e të cilit Moska e mori në dhjetor.
Vendbanimi është rreth 4 kilometra në veri të Hryshyne, të cilin Rusia pretendoi se e ka pushtuar më parë këtë muaj.
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës në një deklaratë të mëparshme pretendoi se forcat e saj ndaluan 41 sulme nga forcat ruse pranë 17 vendbanimeve në frontin e Pokrovsk, përfshirë Novooleksandrivka.
Megjithatë, autoritetet ukrainase ende nuk kanë komentuar mbi pretendimet e fundit të Rusisë, dhe verifikimi i pavarur është i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.