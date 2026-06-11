Rusia pretendon se ka marrë kontrollin e dy vendbanimeve të tjera në Ukrainë

Burç Eruygur
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Rusia pretendoi sot se ka marrë kontrollin e dy vendbanimeve të tjera në Ukrainën lindore dhe verilindore, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë tha se forcat pushtuan fshatin Rozkishne, rreth 9 kilometra në perëndim të qytetit të vijës së parë të Kostiantynivka, në rajonin e Donetskut.
Forcat morën gjithashtu kontrollin e fshatit Okhrimivka, rreth 3 kilometra nga kufiri me Ukrainën në rajonin e Kharkiv, shtoi ministria.
Më parë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës pretendoi se forcat ruse filluan katër sulme kundër pozicioneve të saj pranë tre vendbanimeve në frontin e Slobozhanskut Jugor, përfshirë Okhrimivkan.
Megjithatë, autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar ende mbi pretendimet e fundit ruse dhe verifikimi i pavarur është i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.