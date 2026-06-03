Rusia pretendon se droni ukrainas goditi një autobus në rajonin e Donetskut, 7 të vrarë

Kanyshai Butun
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Rusia pretendoi sot se një dron ukrainas goditi një autobus pasagjerësh të linjës Moskë-Simferopol në qytetin Yenakiieve të rajonit të Donetskut të kontrolluar nga Rusia, ku humbën jetën 7 persona ndërsa 11 të tjerë u plagosën, transmeton Anadolu.
Kreu i rajonit të Donetskut i instaluar nga Moska, Denis Pushilin përmes Telegramit u shprehu ngushëllimet e tij familjeve të të vrarëve dhe u uroi të plagosurve shërim të shpejtë.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova e përshkroi sulmin si një "gjueti njerëzish".
"Të tyret po varrosen nga gjuetarët e njerëzve përmes mobilizimit të detyruar. Të tanët po vriten me metoda terroriste", e citoi atë agjencia shtetërore e lajmeve Tass e Rusisë.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se rrëzoi 354 dronë ukrainas në të gjithë vendin gjatë natës.
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës pretendoi se Rusia lëshoi 198 dronë gjatë natës, duke shtuar se 189 u interceptuan ose u asgjësuan.
Në rajonin e Khersonit të Ukrainës, një person u vra dhe 6 të tjerë u plagosën nga bombardimet e Rusisë, sipas guvernatorit rajonal Oleksandr Prokudin.
Guvernatori i rajonit Odesa, Oleh Kiper tha në Telegram se dy persona u plagosën gjatë sulmeve të Rusisë gjatë natës.
"Rusia bombardoi rajonin e Kharkivit në mëngjes, ku si pasojë u plagosën 5 persona", tha në Telegram Oleh Syniehubov, kreu i administratës ushtarake të rajonit të Kharkivit.
Pretendimet nga të dyja palët nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur për shkak të luftës në vazhdim.