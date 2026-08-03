Rusia pretendon se 15 persona u vranë dhe dhjetëra u plagosën nga sulmet ukrainase me dronë

Elena Teslova
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Rusia pretendoi se numri i të vdekurve nga sulmet me dronë ukrainas gjatë natës në disa zona të vendit është rritur në 15, ndërsa dhjetëra persona të tjerë janë plagosur, transmeton Anadolu.
Numri i të vdekurve nga rënia e mbetjeve të dronit në fshatin Arkhipo-Osipovka, pranë Gelendzhikut në rajonin Krasnodar, është rritur në shtatë, përfshirë tre fëmijë, njoftoi Shtabi Operacional i Krasnodarit në Telegram.
Autoritetet rajonale thanë se rreth 40 persona u plagosën, përfshirë 21 që u shtruan në spital, ndërsa 19 të tjerë morën trajtim ambulator.
Shërbimet e emergjencës dërguan pesë ekipe të ambulancës në vendngjarje dhe kërkuan ekipe shtesë të mjekësisë së fatkeqësive nga Krasnodari, thanë autoritetet.
Në Krimenë fqinje, katër persona u vranë në një sulm me dron gjatë natës, sipas Sergey Aksyonov, kreut të gadishullit të emëruar nga Moska.
Në rajonin Belgorod të Rusisë, guvernatori në detyrë Alexander Shuvayev tha se katër persona u vranë dhe 17 të tjerë u plagosën, përfshirë tre fëmijë, në ato që ai i cilësoi si sulme ukrainase gjatë 24 orëve të fundit.
Sipas Shuvayev, numri i sulmeve ukrainase ndaj rajonit është më shumë se dyfishuar gjatë dy muajve të fundit.
Ukraina nuk ka komentuar pretendimet ruse, të cilat nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur për shkak të konfliktit në vazhdim.