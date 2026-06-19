Rusia pretendon kontrollin e një fshati tjetër në rajonin Donetsk të Ukrainës

Burç Eruygur
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Rusia pretendoi të premten se ka marrë kontrollin e një vendbanimi tjetër në rajonin Donetsk në lindje të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Mbrojtjes tha se forcat e saj kanë pushtuar fshatin Yurkivka, i cili ndodhet rreth 16 kilometra në lindje të qyteteve Kramatorsk dhe Sloviansk.
Të dy qytetet janë ndër fortesat kryesore të Ukrainës në rajon, me Kramatorskun që shërben si qendër administrative që kur Rusia pushtoi qytetin Donetsk në vitin 2014.
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës, në një deklaratë të mëparshme, tha se 11 sulme ruse u raportuan pranë katër vendbanimeve në frontin e Sloviansk, përfshirë Rai-Oleksandrivka, rreth 5 kilometra në verilindje të Yurkivkës.
Autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar ende mbi pretendimin e fundit të Rusisë, dhe raporti nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur për shkak të luftës në vazhdim.