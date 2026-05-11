Rusia pretendon 23.802 shkelje të armëpushimit nga Ukraina që nga 8 maji

Kanyshai Butun
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Rusia të hënën akuzoi Ukrainën për shkelje të armëpushimit, duke pretenduar se ka regjistruar 23.802 shkelje që nga 8 maji, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Ministria ruse e Mbrojtjes tha se forcat ukrainase nisën 12 sulme dhe qëlluan 767 predha në pozicionet ruse duke përdorur sisteme raketash me shumë lëshime, artileri dhe mortaja, ndërsa kryen gjithashtu 6.905 sulme me dronë gjatë 24 orëve të fundit që plagosën dy persona.
Ministria tha se forcat ruse u përgjigjën "në të njëjtën mënyrë", duke synuar pozicionet e sistemeve të raketave me shumë lëshime ukrainase, artilerinë dhe mortaja, si dhe postet komanduese dhe vendet e lëshimit të dronëve.
Ajo shtoi se grupet e trupave ruse në zonën e "operacionit special ushtarak" do të vazhdojnë të respektojnë armëpushimin ndërsa do të mbeten në "pozicionet e pushtuara më parë".
Ndërkohë, Ukraina pretendoi se 180 përleshje luftarake u regjistruan gjatë 24 orëve të fundit.
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha në Telegram se Rusia nisi 8.037 dronë kamikazë dhe kreu 6.380 sulme të dielën.
“Gjatë ditës së kaluar, aviacioni, trupat raketore dhe artileria e Forcave të Mbrojtjes goditën një post komande dhe katër sisteme artilerie armike”, shtoi ajo.
Ndërsa Rusia fillimisht kishte njoftuar një armëpushim për 8-9 maj për të shënuar Ditën e Fitores, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më vonë propozoi zgjatjen e armëpushimit treditor deri më 11 maj, një propozim i pranuar nga të dyja palët.