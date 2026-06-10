Rusia: Po diskutohet “ristrukturimi i mundshëm” i objekteve ushtarake në Siri

Burç Eruygur
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Rusia ka bërë të ditur se është duke u diskutuar “ristrukturimi i mundshëm” i objekteve të saj ushtarake në Siri, transmeton Anadolu.
Në deklaratat për gazetarët gjatë një konference për media në Moskë, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Maria Zakharova, tha se prania ushtarake e Rusisë në Siri është temë diskutimi në kontaktet me Damaskun, përfshirë edhe në kontekstin e një “ristrukturimi të mundshëm të funksionalitetit” të objekteve ushtarake ruse.
“Megjithatë, kjo, përsëri, bie në kompetencën e strukturave tona të sigurisë, Ministrisë së Mbrojtjes”, tha Zakharova.
Ajo shtoi se bashkëpunimi dypalësh po zhvillohet “në mënyrë shumë aktive” dhe se agjencitë qeveritare dhe qarqet e biznesit nga të dy vendet janë të përfshira në përpjekjet për zgjerimin e lidhjeve.
Rusia mban dy objekte kryesore ushtarake në Siri, përkatësisht një bazë logjistike detare në Tartus dhe bazën ajrore Khmeimim në provincën veriperëndimore Latakia.