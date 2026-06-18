Rusia pezullon fluturimet në të gjitha aeroportet e Moskës pas sulmit me dronë nga Ukraina

Elena Teslova
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Agjencia Federale e Transportit Ajror të Rusisë (Rosaviatsiya) tha sot se mbërritjet dhe nisjet e të gjitha fluturimeve janë pezulluar në aeroportet Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky dhe Sheremetyevo, transmeton Anadolu.
Kufizimet u vendosën pas një sulmi masiv ukrainas me dronë. Sipas kryetarit të bashkisë së Moskës, Sergey Sobyanin, 194 dronë u rrëzuan gjatë afrimit drejt kryeqytetit rus.
Kufizime të përkohshme në mbërritjet dhe nisjet e avionëve janë vendosur në aeroportet Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky (Ramenskoye) dhe Sheremetyevo për të ofruar sigurinë e fluturimit, thuhet në deklaratë.
Kompanitë ajrore po përshtatin oraret e tyre për shkak të kufizimeve në rajonin e Moskës dhe situata në aeroporte është e qetë, raportoi Ministria e Transportit e Rusisë.
"Është vendosur staf shtesë për të ndihmuar pasagjerët dhe shërbimet e aeroportit po funksionojnë në një mënyrë të përmirësuar", tha ministria.
Sipas deklaratës, pasagjerëve në aeroporte po u jepen dyshekë dhe qilima, ujë të pijshëm dhe dhoma falas për nënat dhe fëmijët.
"Moska u vu nën një nga sulmet më të mëdha ukrainase me dronë që nga fillimi i luftës, ku u godit edhe një rafineri nafte", deklaroi kryebashkiaku Sobyanin.
Në një postim në Telegram, ai tha se forcat ruse të mbrojtjes ajrore po vazhdojnë të sprapsnin atë që ai e përshkroi si sulm në shkallë të gjerë.