Rusia mirëpret refuzimin e Hungarisë për t'i dhënë ndihmë ushtarake Ukrainës

Elena Teslova
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, përshëndeti refuzimin e Hungarisë për t’i ofruar ndihmë ushtarake Ukrainës, duke thënë se paqja do të vinte më shpejt nëse edhe vendet e tjera do të ndiqnin të njëjtin qëndrim, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Astana të Kazakistanit, Peskov vlerësoi deklaratat e kryeministrit hungarez, Peter Magyar, se Budapesti nuk do të dërgojë armë apo pajisje ushtarake në Kiev.
“Nëse të gjitha vendet do të merrnin një vendim të tillë, paqja do të vinte më shpejt”, tha Peskov, duke shtuar se çdo refuzim për “t’i hedhur benzinë zjarrit” meriton mbështetje.
Të enjten, Magyar shkroi në rrjetet sociale pas një takimi të NATO-s se, megjithëse Hungaria “do të jetë sërish një partnere e besueshme në aleancën më të fortë ushtarake në botë”, ajo “e informoi sekretarin e përgjithshëm se Hungaria nuk po furnizon Ukrainën me armë apo pajisje ushtarake”.
Peskov mirëpriti gjithashtu raportimet se disa zyrtarë evropianë janë të interesuar për rikthimin e kontakteve me Moskën, duke thënë se dialogu mbetet thelbësor pavarësisht marrëdhënieve të tensionuara midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian.
“Marrëzia më e madhe që po bëjnë evropianët dhe njerëzit në Bruksel është refuzimi i plotë i çdo dialogu me Rusinë. Është e pamundur të diskutohen dhe zgjidhen problemet pa dialog”, shtoi ai.
- Integrimi rajonal
Peskov komentoi gjithashtu çështje që lidhen me Unionin Ekonomik Euroaziatik (EAEU), një bllok ekonomik rajonal që përfshin pjesë të mëdha të ish-hapësirës sovjetike, para samitit të grupit në Astana.
Ai tha se shtetet anëtare e mirëpresin interesimin në rritje të Uzbekistanit për organizatën.
Sipas Peskovit, bashkëpunimi më i afërt me bllokun mund t’i sjellë përfitime ekonomike Uzbekistanit dhe të kontribuojë në zhvillimin rajonal.
“Ne jemi të interesuar që vendet partnere fqinje t’i bashkohen dhe të tregojnë interes për këtë integrim”, tha ai.
Zëdhënësi i Kremlinit tha gjithashtu se Moska ende nuk ka marrë përgjigje nga Armenia lidhur me kufizimet e përkohshme të planifikuara nga Rusia për importin e disa produkteve bujqësore armene.
Autoriteti rus për mbikëqyrjen bujqësore njoftoi se duke filluar nga e premtja do të kufizojë përkohësisht importin e disa frutave dhe perimeve armene, duke përmendur shkelje të përsëritura fitosanitare.
Peskov shtoi se nuk është planifikuar ndonjë takim i veçantë mes presidentit rus Vladimir Putin dhe zëvendëskryeministrit armen Mher Grigoryan gjatë samitit të EAEU-së, megjithëse mund të ketë kontakte joformale në margjinat e tij.