Rusia: Katër të vrarë dhe 21 të plagosur në sulmin masiv ukrainas me dronë

Kanyshai Butun
17 Maj 2026•Përditësim: 17 Maj 2026
Rusia tha sot se katër persona u vranë dhe 21 të tjerë u plagosën në një sulm masiv ukrainas me dronë që kishte në shënjestër disa rajone, ndërsa agjencia shtetërore e lajmeve TASS raportoi se Moska përjetoi sulmin e saj “më të madh” në më shumë se një vit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Ministria ruse e Mbrojtjes tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore interceptuan dhe shkatërruan 556 dronë ukrainas mbi disa rajone, si Belgorod, Kaluga, Kursk, Oryol, Bryansk, Voronezh, Tula, Smolensk, Pskov, Lipetsk, Tver dhe Rostov, si dhe Krasnodar Krai, rajonin e Moskës, Krimenë e aneksuar dhe Detin e Zi dhe atë të Azovit.
Kryetari i Moskës, Sergey Sobyanin, tha në Telegram se mbrojtja ajrore rrëzoi 81 dronë që po i afroheshin kryeqytetit gjatë natës.
Ai tha se 12 persona u plagosën në sulme, shumica punëtorë ndërtimi pranë një pike kontrolli në rafinerinë e naftës në Moskë.
“Operacionet e rafinerisë nuk u ndërprenë. Tre ndërtesa u dëmtuan”, tha Sobyanin, duke shtuar se 120 dronë janë interceptuar gjatë 24 orëve të fundit.
Ndërkohë, guvernatori i rajonit të Moskës, Andrei Vorobyov, tha në rrjetin social rus Max se tre persona u vranë dhe katër të tjerë u plagosën në një sulm me dron.
Në rajonin rus të Belgorodit, një person u vra dhe dy të tjerë u plagosën gjatë 24 orëve të fundit, tha selia rajonale operative në Telegram.
Në rajonin e Kurskut, tre persona u plagosën si rezultat i sulmeve ukrainase në zonën kufitare, tha guvernatori rajonal Aleksandr Hinshtein.
Ndërkohë, autoritetet ukrainase akuzuan Moskën se ka lëshuar 287 dronë gjatë natës dhe ka plagosur 22 persona në rajonet Dnipropetrovsk, Kharkiv dhe Zaporizhzhia gjatë 24 orëve të fundit.
Forcat ajrore ukrainase rrëzuan 279 prej dronëve, tha Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës në Telegram.
Guvernatori i Dnipropetrovskut, Oleksandr Hanzha, tha se tetë persona u plagosën në sulme me dronë dhe artileri në katër rrethe të rajonit.
Në rajonin e Kharkivit, shtatë persona u plagosën gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa në Zaporizhzhia u raportuan gjithashtu shtatë të plagosur.
Verifikimi i pavarur i këtyre pretendimeve është i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.