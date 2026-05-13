Rusia ka vendosur ish-sekretarin britanik të Mbrojtjes në listën e personave të kërkuar

Elena Teslova
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
MOSKË (AA) - Rusia ka vendosur sot ish-sekretarin britanik të Mbrojtjes, Ben Wallace, në listën e saj të personave të kërkuar sipas një neni penal, transmeton Anadolu.
Dokumenti përkatës u shfaq në bazën e të dhënave të Ministrisë së Brendshme të Rusisë. Neni specifik penal sipas të cilit kërkohet Wallace nuk u zbulua.
Media ruse pretendon se bazat për vendosjen e ish-sekretarit britanik të Mbrojtjes, Wallace, në listën e të kërkuarve mund të lidhen me një çështje penale të lidhur me terrorizmin që rrjedh nga thirrjet e tij për sulme në Krime me qëllim që ta bënte atë "të pabanueshme" në shtator 2025.
Duke komentuar mbi komentet, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov i përshkroi ato si "budallallëqe", duke theksuar se Kremlini nuk e konsideron të nevojshme të komentojë mbi deklaratat e bëra nga ish-zyrtarë perëndimorë në lidhje me Rusinë.
Wallace shërbeu si sekretar i Mbrojtjes i Britanisë së Madhe nga viti 2019 deri në vitin 2023.