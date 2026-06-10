Rusia “jashtëzakonisht e shqetësuar” për rritjen e tensioneve në Lindjen e Mesme

Burç Eruygur
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Rusia ka deklaruar se është “jashtëzakonisht e shqetësuar” për rritjen e tensioneve në Lindjen e Mesme, duke u bërë thirrje palëve të tregojnë përmbajtje dhe të ndalin menjëherë sulmet, transmeton Anadolu.
“Jemi jashtëzakonisht të shqetësuar për raundin e ri të konfliktit të armatosur SHBA-Iran, i cili filloi me agresionin e paprovokuar SHBA-Izrael kundër Republikës Islamike të Iranit”, u tha gazetarëve gjatë një konference për media Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Duke u bërë thirrje palëve të tregojnë përmbajtje dhe të ndërpresin menjëherë sulmet ushtarake, Zakharova theksoi se sulmet ndaj infrastrukturës civile janë “kategorikisht të papranueshme”.
Zakharova tha se Rusia mbetet e bindur se nuk ka alternativë tjetër përveç një zgjidhjeje politike dhe diplomatike të konfliktit, të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe interesat e sigurisë së të gjitha shteteve të rajonit.
“Vëmendje në rritje po i kushtohet sigurisë së të gjithë rajonit. Shpresojmë që situata të rikthehet sa më shpejt në një kornizë politike dhe diplomatike”, shtoi ajo.
Ajo theksoi se në këtë kontekst Rusia është e gatshme të ndihmojë në identifikimin dhe zbatimin e zgjidhjeve të pranueshme për të gjitha palët.
Komentet e saj vijnë pasi SHBA-ja kreu sulme në jug të Iranit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se avionët luftarakë amerikanë goditën sistemet iraniane të mbrojtjes ajrore dhe pozicionet e radarëve pranë Ngushticës së Hormuzit, në përgjigje të rrëzimit të helikopterit Apache të ushtrisë amerikane.
Më vonë, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se nisi sulme hakmarrëse ndaj 21 objektivave ushtarake amerikane në bazat ajrore dhe detare të SHBA-së në të gjithë rajonin.
Incidenti pasoi disa ditë tensionesh të luhatshme në rajon, gjatë të cilave Izraeli dhe Irani shkëmbyen sulme ushtarake para se të tërhiqeshin, duke nënvizuar brishtësinë e armëpushimit.