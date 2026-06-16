Rusia intercepton 172 dronë ukrainas gjatë natës, përfshirë 60 që synonin rajonin e Moskës

Elena Teslova
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Mbrojtja ajrore ruse ka kapur dhe shkatërruar 172 dronë ukrainas gjatë natës në disa rajone të vendit si dhe mbi Detin Azov dhe Detin e Zi, tha sot Ministria e Mbrojtjes së Rusisë, transmeton Anadolu.
Sulmi synonte rajonin e Moskës. Sipas kryetarit të bashkisë së Moskës, Sergey Sobyanin, forcat e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar 60 dronë që i afroheshin kryeqytetit që nga fillimi i ditës.
Bazuar në shifrat zyrtare të publikuara nga Sobyanin, sulmi i fundit renditet ndër sulmet më të mëdha me dronë në Moskë këtë vit. Sulmi më i madh i raportuar ndodhi më 17 maj, kur autoritetet ruse thanë se 81 dronë që drejtoheshin për në kryeqytet u kapën. Mbrojtja ajrore thuhet se shkatërroi 38 dronë më 16 maj dhe 61 më 7 maj.
Sobyanin tha se një strukturë në rafinerinë e naftës në Moskë pësoi dëme gjatë sulmit të vazhdueshëm. Ai nuk dha menjëherë detaje mbi shkallën e dëmit ose nëse operacionet e rafinerisë ishin prekur. Në rajonin jugor të Krasnodarit në Rusi, autoritetet raportuan një zjarr në një objekt depozitimi nafte në fshatin Poltavskaya, pasi mbeturinat e një droni të rrëzuar ranë mbi vendngjarje.
Ministria e Situatave të Emergjencave e Rusisë tha se një ndërtesë banimi në qytetin Elektrostal, në lindje të Moskës, u dëmtua gjatë sulmit. Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima.
Në Telegram, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy konfirmoi sulmin ndaj rafinerisë së naftës, duke e quajtur atë pjesë të "sanksioneve afatgjata".