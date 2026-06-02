Rusia furnizon bazën ajrore të Sirisë, ndërsa kërkon të ruajë bazën ushtarake

Burç Eruygur
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Rusia rifurnizoi bazën e saj ajrore në Siri përmes një anijeje për dërgesë mallrash muajin e kaluar, duke sinjalizuar synimin e Moskës për të ruajtur bazën e saj strategjike ushtarake në vend, raporton "The Wall Street Journal" (WSJ), transmeton Anadolu.
As autoritetet ruse, siriane dhe as ato amerikane nuk e kanë komentuar raportin. Duke cituar zyrtarë të paidentifikuar amerikanë dhe imazhe të shqyrtuara satelitore, WSJ raportoi të hënën se anija e mallrave "Sparta" u largua nga qyteti rus i Shën Petersburgut në mars dhe mbërriti në portin Tartus të Sirisë në maj.
Raporti përshkroi dorëzimin, të bërë ndërsa anija u shoqërua nga anijet e marinës ruse për pjesën më të madhe të udhëtimit të saj, si misioni i parë i tillë i furnizimit që nga rënia e regjimit të Bashar al-Asadit.
Sipas disa zyrtarëve amerikanë, anija mbante pajisje për bazën ajrore ruse aty pranë në Khmeimim. Raporti vuri në dukje se pronari i saj është nën sanksionet e SHBA-së për dërgimin e armëve në emër të Rusisë.
Ky veprim tregon se Rusia ka ruajtur përdorimin e bazës pavarësisht rënies së Asadit, thuhet në raport.
WSJ citoi Aron Lund, një ekspert për Sirinë në Agjencinë Suedeze të Kërkimeve të Mbrojtjes, të ketë thënë se ai beson se Rusia ia doli të bindë Damaskun që të mbajë kontrollin e bazave të saj.
Raporti tha se anija është pjesë e një flote të vogël që Rusia ka përdorur për dërgesat klandestine të armëve dhe pajisjeve të tjera ushtarake në rajon.
"Disa zyrtarë amerikanë thanë se misioni i furnizimit të 'Spartës' nuk ngriti zile alarmi, sepse lidhjet e qeverisë siriane me Moskën janë të njohura dhe pajisjet ushtarake janë larg interesave amerikane, kryesisht në verilindje të vendit", shtoi ai.
Raporti vuri në dukje se Rusia ka tërhequr shumë nga personeli i saj nga Siria pas rënies së Asadit, ndërsa citoi se një zyrtar amerikan i njohur me vlerësimet e inteligjencës ka thënë se qindra anëtarë të personelit rus mbeten në vend.
Rusia mban dy objekte kryesore ushtarake në Siri: një bazë logjistike detare në Tartus dhe bazën ajrore Khmeimim në provincën veriperëndimore Latakia. E ardhmja e objekteve u diskutua gjatë një takimi midis zyrtarëve sirianë dhe presidentit rus Vladimir Putin në janar, shtoi raporti.