Elena Teslova
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Autoritetet rajonale në Rusi thanë sot se dy persona u vranë në një sulm ukrainas me dron gjatë natës, transmeton Anadolu.
"Një foshnje 6-muajshe u vra dhe tre civilë u plagosën në rajonin e Moskës", tha guvernatori i saj, Andrey Vorobyov në një deklaratë në platformën ruse të mediave sociale "Max".
"Mbrëmë, një shtëpi private mori flakë në Yegoryevsk pasi një dron goditi atë. Njerëzit mbetën të bllokuar nën rrënoja. Ekipet e shpëtimit nxorën me shpejtësi dy të rritur dhe dy fëmijë. Fatkeqësisht, një foshnjë gjashtë muajshe vdiq rrugës për në spital", tha ai.
Sipas tij, sistemet e mbrojtjes ajrore dhe të luftës elektronike përgjuan 60 dronë ukrainas në lokacione të shumta ndërsa mbeturinat nga dronët e rrëzuar dëmtuan ndërtesat e banimit dhe ato administrative në disa rrethe.
Në rajonin e Tverit, guvernatori në detyrë, Vitaly Korolyov tha se një grua 61-vjeçare u vra kur mbeturinat e dronit goditën shtëpinë e saj në lagjen Kimry.
"Ne do të dëshironim edhe një herë të shfrytëzojmë këtë mundësi për të tërhequr vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar ndaj këtyre veprimeve kriminale të regjimit të Kievit", tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov.
"Civilët po vuajnë ndërsa fëmijët po vdesin. Ky është rezultat i veprimeve të regjimit të Kievit dhe të gjithë duhet ta dinë dhe ta mbajnë mend atë", tha ai.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve ruse është i vështirë për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.