Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë trupat e ushtarëve të rënë

Elena Teslova
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Rusia dhe Ukraina kanë përfunduar një tjetër shkëmbim të trupave të ushtarëve të rënë, ku Ukraina ka marrë trupat e 501 personave dhe Rusia ka marrë 31, njoftuan zyrtarë ukrainas dhe mediat shtetërore ruse, transmeton Anadolu.
Shtabi Koordinues i Ukrainës për Trajtimin e të Burgosurve të Luftës tha se 501 trupat e riatdhesuar u kthyen si pjesë e përpjekjeve humanitare për riatdhesim.
Agjencia tha se hetuesit ukrainas dhe ekspertët mjeko-ligjorë tani do të kryejnë procedurat e nevojshme për të përcaktuar identitetin e tyre.
Shtabi tha se riatdhesimi u koordinua nga disa institucione qeveritare ukrainase, përfshirë Shërbimin e Sigurisë së Ukrainës.
Ai gjithashtu falënderoi Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për ndihmën në këtë operacion.
Agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS, duke cituar korrespondentin ushtarak Alexander Kots, tha se Rusia kishte transferuar 501 trupa në Ukrainë dhe kishte marrë në këmbim mbetjet e 31 ushtarakëve rusë.
Shkëmbimi i fundit është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme humanitare të të dyja palëve për të riatdhesuar trupat e personave të vrarë gjatë luftës.