Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë trupat e ushtarëve të rënë

Elena Teslova
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Rusia dhe Ukraina shkëmbyen të enjten trupat e ushtarëve të vdekur, raporton Anadolu.
Shamsail Saraliev, anëtar i grupit koordinues parlamentar të Rusisë për operacionet ushtarake, u tha gazetarëve në Moskë se pala ruse transferoi trupat e 522 ushtarëve ukrainas, ndërsa Ukraina ktheu trupat e 33 ushtarakëve rusë.
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës konfirmoi se 522 trupa u kthyen në Ukrainë si pjesë e "masave të riatdhesimit".
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ndihmoi në proces, sipas deklaratës.
Shtabi i Përgjithshëm tha se trupat e riatdhesuar do t'i nënshtrohen ekzaminimeve mjekoligjore dhe procedurave të identifikimit përpara se t'u kthehen familjeve të tyre.
Shkëmbimet e të burgosurve dhe riatdhesimi i të vdekurve mbeten ndër fushat e pakta të bashkëpunimit midis Rusisë dhe Ukrainës pavarësisht konfliktit të vazhdueshëm.