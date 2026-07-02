Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë sulme me rreze të gjatë veprimi, vriten civilë nga të dyja palët

Elena Teslova
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Rusia dhe Ukraina vazhduan të enjten sulmet me rreze të gjatë larg vijave të frontit, duke rezultuar në viktima civile, transmeton Anadolu.
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha se 13 persona u vranë në sulmin e Rusisë gjatë natës, ndërsa zyrtarët rusë raportuan katër të vdekur civilë nga sulmet me dronë ukrainas.
Guvernatori i rajonit të Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin tha se një person u vra dhe katër u plagosën pasi mbeturinat e dronit shkaktuan dëme në një zonë industriale dhe ndërtesa banimi. Ai shtoi se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin kapur 30 dronë.
Në rajonin e Belgorod, autoritetet lokale thanë se një burrë u vra dhe gruaja e tij u plagos kur një dron goditi një shtëpi private në fshatin Malakeyevo.
Guvernatori i vendosur nga Rusia i pjesës së pushtuar të rajonit të Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky, tha se dy punonjës të një kompanie energjetike u vranë gjatë punës së riparimit në një sulm me dron.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha se forcat e saj përdorën armë precize me rreze të gjatë të lëshuar nga ajri, deti dhe toka, si dhe drone, për të goditur ndërmarrjet e industrisë së mbrojtjes dhe objektet e karburantit dhe energjisë në Kiev dhe rajonin përreth.
Infrastruktura ushtarake e aeroporteve në rajonet Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv dhe Kiev ishte gjithashtu në shënjestër, tha ai.
Sipas ministrisë, sulmet u kryen në përgjigje të "sulmeve terroriste" të Ukrainës në infrastrukturën civile në Rusi.
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha se forcat ukrainase goditën një tjetër rafineri të naftës ruse, rafinerinë e naftës Lukoil Nizhegorodnefteorgsintez në qytetin Kstovo në rajonin e Nizhny Novgorod të Rusisë.
Ukraina tha gjithashtu se goditi një vend magazinimi të dronëve në pjesën e kontrolluar nga Rusia të rajonit të Zaporizhzhia, një urë hekurudhore pranë Stanytsia Luhanska dhe një post komandë ruse në rajonin e Kharkiv.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve nga të dyja palët është sfidues për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.