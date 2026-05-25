Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë sulme masive me dronë, pretendohen viktima nga të dyja palët

Kanyshai Butun
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Rusia pretendoi të hënën se gjashtë persona u vranë në sulmet ajrore ukrainase gjatë natës, ndërsa Moska dhe Ukraina shkëmbyen akuza për sulmet me dronë dhe raketa, transmeton Anadolu.
Në rajonin e Belgorodit të Rusisë, i cili kufizohet me Ukrainën, një civil u vra dhe një tjetër u plagos, ndërsa infrastruktura energjetike pësoi dëme në atë që autoritetet lokale e përshkruan si një sulm me raketa dhe dronë.
Shtabi operativ rajonal tha se informacioni u publikua në Telegram.
Në rajonin e Bryansk, një person u vra dhe një tjetër u plagos gjatë një sulmi artilerie në fshatin Belaya Beryozka, sipas Guvernatorit të përkohshëm rajonal Yegor Kovalchuk.
Kovalchuk tha se disa ndërtesa apartamentesh, shtëpi, objekte publike dhe struktura administrative u dëmtuan gjithashtu.
Në pjesën e kontrolluar nga Rusia të rajonit të Donetskut, katër persona, përfshirë dy të mitur, u vranë në një sulm me dronë ukrainas, sipas kryetarit të bashkisë së emëruar nga Rusia, Ivan Gorlovkin.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kapën 173 dronë mbi 14 rajone, përfshirë Krimenë e aneksuar.
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës akuzoi Rusinë për lëshimin e 262 dronëve gjatë natës, duke thënë se 246 prej tyre ishin kapur ose neutralizuar.
Oleh Syniehubov, kreu i administratës ushtarake të rajonit të Kharkiv, tha se forcat ruse kryen sulme me dronë në Kharkiv dhe ndaj 21 vendbanime në të gjithë rajonin gjatë 24 orëve të fundit, duke plagosur 18 persona, përfshirë një fëmijë.
Në rajonin e Sumy, një person u vra dhe katër të tjerë u plagosën në sulmet ruse gjatë së njëjtës periudhë, tha Guvernatori rajonal Oleh Hryhorov.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve të bëra nga të dyja palët mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.