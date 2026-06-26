Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë nga 160 të burgosur lufte secila në shkëmbimin e fundit

Burç Eruygur
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Rusia dhe Ukraina kryen të premten një tjetër shkëmbim të të burgosurve, ku secila palë ktheu 160 të burgosur lufte, thanë zyrtarë nga të dy vendet, transmeton Anadolu.
Shkëmbimi u njoftua fillimisht nga Ministria ruse e Mbrojtjes, e cila tha se ushtarakët rusë të kthyer janë aktualisht në Bjellorusinë fqinje.
“Personeli ushtarak rus i kthyer ndodhet aktualisht në Republikën e Bjellorusisë, ku komisionerja ruse për të drejtat e njeriut, Yana Lantratova, po punon me ta”, tha ministria në një deklaratë.
Ajo shtoi se Emiratet e Bashkuara Arabe lehtësuan shkëmbimin përmes përpjekjeve ndërmjetësuese.
Duke konfirmuar shkëmbimin, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha në X: "Ne vazhdojmë t'i sjellim ukrainasit në shtëpi nga robëria ruse. Sot, 160 pjesëtarë të shërbimit u liruan nga robëria. Të gjithë ata ishin mbajtur rob që nga viti 2022".