Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë akuza për sulme ndaj infrastrukturës

Burç Eruygur
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Rusia dhe Ukraina vazhduan të akuzojnë njëra-tjetrën të mërkurën për kryerjen e sulmeve ajrore gjatë natës që kanë shënjestruar infrastrukturën në të dy vendet, përfshirë objektet energjetike, transmeton Anadolu.
Kreu i Republikës ruse të Çuvashisë, Oleg Nikolaev, shkroi në Telegram se tre persona u plagosën në rajonin e tij pas një sulmi me raketa ndaj qendrës administrative në qytetin Cheboksary.
Nikolaev nuk specifikoi pasojat e sulmit, por tha në një deklaratë fillestare se numri i viktimave dhe dëmet në infrastrukturë po verifikohen.
Guvernatori i rajonit të Samarës, Vyacheslav Fedorishchev, tha se tre persona u plagosën në rajonin e tij, i cili u përball me një sulm masiv me dronë nga Ukraina.
“Forcat e mbrojtjes ajrore dhe grupet mobile luftarake rrëzuan disa dhjetëra dronë. Fatkeqësisht, si rezultat i sulmit u regjistruan dëme në disa objekte industriale. Shërbimet emergjente po punojnë në terren”, tha Fedorishchev.
Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se mbrojtja ajrore rrëzoi 326 dronë ukrainas në 19 rajone, mbi Detin e Zi dhe në Krime.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se forcat e tij goditën një fabrikë ushtarake në Cheboksary me raketa lundruese FP-5 Flamingo dhe goditën rafinerinë e naftës Kuibyshev në rajonin e Samarës.
“Distanca nga vija e frontit është më shumë se 900 kilometra”, shkroi Zelenskyy në platformën sociale amerikane X, duke pretenduar se u goditën gjithashtu dy objekte të infrastrukturës së naftës në rajonin rus të Vladimirit.
Guvernatori i Vladimirit, Alexander Avdeyev, konfirmoi se shpërthyen zjarre në dy objekte infrastrukturore në qendrën administrative të rajonit pas një sulmi me dronë, por theksoi se nuk pati viktima.
Në Ukrainë, guvernatori i rajonit të Kharkivit, Oleh Synyehubov, tha se shtatë persona u plagosën pas sulmeve me dronë rusë gjatë natës ndaj qendrës administrative të rajonit.
Synyehubov tha se sulme u regjistruan në katër rrethe të qytetit të Kharkivit, duke shtuar se një ndërtesë banimi në rrethin Industrialnyi u përfshi nga flakët pas sulmit.
Në Odesa, dy ndërtesa banimi u dëmtuan si rezultat i sulmeve “masive” ruse, sipas guvernatorit rajonal Oleh Kiper, i cili tha se tre persona u plagosën.
Forcat Ajrore të Ukrainës pretenduan në Telegram se mbrojtja ajrore rrëzoi 181 nga 207 dronët e lëshuar nga Rusia.