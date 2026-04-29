Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë akuza për sulme me dronë gjatë natës

Burç Eruygur
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Rusia dhe Ukraina akuzuan sot njëra-tjetrën për kryerjen e sulmeve me dronë gjatë natës, transmeton Anadolu.
Në Rusi, guvernatori i Orenburgut, Yevgeny Solntsev tha në Telegram se Ukraina u përpoq të godiste disa objekte industriale në rajon, duke shtuar se katër dronë u rrëzuan nga mbrojtja ajrore. Ai tha se gjatë natës u shpall alarm ajror dhe u vendosën kufizime të përkohshme për fluturimet që mbërrinin dhe niseshin nga aeroporti rajonal. Këto kufizime, së bashku me alarmin, u hoqën në mëngjes.
Policia në rajonin Aktobe të Kazakistanit ka thënë se fragmente të asaj që dukej si dron ranë pranë fshatit Alimbet, njoftoi agjencia e lajmeve Kazinform.
Agjencia po ashtu tha se objekti i paidentifikuar ra rreth nëntë kilometra nga kufiri rus, duke shkaktuar një shpërthim dhe zjarr, gjë që ka nxitur hetim nga autoritetet rajonale. Veçmas, guvernatori i rajonit Perm, Dmitry Makhonin konfirmoi se një dron është ulur në territorin e një objekti industrial në kryeqytetin e rajonit, i cili ndodhet rreth 1.400 kilometra nga kufiri me Ukrainën.
Ndërsa autoritetet ruse nuk dhanë komente të mëtejshme mbi sulmet, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, shkroi në platformën sociale amerikane X se Yevhenii Khmara, ushtrues detyre i kreut të Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës, e ka informuar për një “fazë të re në përdorimin e armëve ukrainase për të kufizuar potencialin e luftës së Rusisë”.
“Jam mirënjohës ndaj djemve nga Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës për saktësinë e tyre. Distanca në vijë të drejtë është mbi 1.500 kilometra. Ne do të vazhdojmë ta zgjerojmë këtë rreze, dhe këto janë përgjigje plotësisht të justifikuara ukrainase ndaj terrorit rus”, tha ai.
“Është e rëndësishme që çdo goditje të zvogëlojë kapacitetet e industrisë ushtarake të Rusisë, logjistikën dhe eksportet e naftës”, shtoi Zelenskyy.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha se mbrojtja ajrore e saj rrëzoi 98 dronë ukrainas mbi shtatë rajone dhe mbi Krimenë, të cilën Moska e aneksoi në vitin 2014. Në Ukrainë, guvernatori i Kharkivit, Oleh Synyehubov tha se një sulm rus me dron goditi rrethin Industrialnyi të kryeqytetit rajonal, duke synuar një pikë karburanti.
Ndërkohë, guvernatori i Odesës, Oleh Kiper tha se një spital dhe ndërtesa banimi u dëmtuan rëndë ndërsa një zjarr shpërtheu në territorin e Rezervatit Biosferik të Danubit.
“Fatkeqësisht, dy persona u plagosën: një burrë 47-vjeçar dhe një grua 56-vjeçare. Gruaja u shtrua në spital me plagë të shumta nga copëza predhash ndërsa mjekët e vlerësojnë gjendjen e saj si të rëndë”, tha Kiper.
Forcat Ajrore të Ukrainës thanë se mbrojtja ajrore ka rrëzuar 154 nga 171 dronë të lëshuar nga Rusia gjatë natës.