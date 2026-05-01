Rusia dhe Ukraina akuzojnë njëra-tjetrën për sulme me dronë gjatë natës

Burç Eruygur
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Rusia dhe Ukraina të premten akuzuan njëra-tjetrën për sulme me dronë gjatë natës që vranë dy persona, transmeton Anadolu.
Vyacheslav Gladkov, guvernatori i rajonit kufitar rus të Belgorod, tha se dy persona të moshës 15 dhe 18-vjeç u vranë në fshatin Volchya Aleksandrovka, rreth 6 kilometra (3.7 milje) nga kufiri i Ukrainës.
Ai tha se dy u vranë në një sulm me dronë dhe shprehu ngushëllime për vdekjen e tyre.
Ndërkohë, selia operative e rajonit jugor Krasnodar tha se një sulm me dronë ukrainas shkaktoi një zjarr në terminalin detar në qytetin Tuapse, i vendosur në bregdetin e Detit të Zi.
"Nuk pati viktima dhe shërbimet e emergjencës po punojnë në vendngjarje", tha deklarata, duke shtuar se shërbimet e emergjencës janë dërguar për të shuar zjarrin në vendngjarje.
Terminali detar dhe rafineria e naftës në qytet janë shënjestruar në një seri sulmesh me dronë në javët e fundit.
Një gjendje e jashtëzakonshme rajonale u shpall nga autoritetet lokale të mërkurën pasi rafineria Tuapse u godit në një tjetër sulm me dronë, duke shkaktuar një zjarr masiv.
Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes pretendoi se mbrojtja ajrore rrëzoi 141 dronë ukrainas mbi tetë rajone, si dhe Detin e Zi, Detin Azov dhe Krimenë, të cilën Moska e aneksoi në vitin 2014.
Në anën tjetër, Oleh Kiper, guvernatori i rajonit jugor Odesa në Ukrainë, tha se dy ndërtesa banimi shumëkatëshe në qendrën administrative të rajonit u dëmtuan nga dronë rusë.
"Dy persona u plagosën, atyre po u ofrohet e gjithë ndihma e nevojshme", tha Kiper, duke vënë në dukje se u regjistruan edhe dëme në infrastrukturën portuale në rajon.
Në një deklaratë në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha se numri i të plagosurve u rrit në pesë, ndërsa një person tjetër u plagos në qytetin Kryvyi Rih, rajoni i Dnipropetrovsk si pasojë e një sulmi me dron.
“Në rajonin e Kharkivit, u sulmua infrastruktura hekurudhore, përfshirë nënstacionet e tërheqjes. Pati dëme dhe vagonët u përfshinë nga flakët. Mijëra familje mbetën pa energji elektrike për shkak të granatimeve. Sulme u kryen gjithashtu kundër rajonit të Sumy dhe rajonit të Zaporizhzhia,” tha Zelenskyy.
Ai bëri thirrje për sanksione të mëtejshme kundër Moskës duke theksuar se “Nëse Rusia nuk dëshiron të kalojë në diplomaci vullnetarisht, duhet të detyrohet ta bëjë këtë”.
Ndër të tjera, forcat ajrore të Ukrainës pretenduan se mbrojtja ajrore rrëzoi 190 nga 210 dronë të lëshuar nga Rusia gjatë natës.