Rusia dhe Ukraina akuzojnë njëra-tjetrën për sulme ajrore gjatë natës, të paktën 3 të vrarë

Burç Eruygur
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Rusia dhe Ukraina kanë akuzuar njëra-tjetrën për sulme ajrore gjatë natës që kanë rezultuar në të paktën tre të vdekur dhe mbi 10 të tjerë të plagosur, transmeton Anadolu.
Në Ukrainë, forcat ajrore të vendit pretenduan në Telegram se mbrojtja ajrore, që nga ora 9 e mëngjesit me orën lokale, rrëzoi 129 nga 146 drone, si dhe tre nga 10 raketa, të lëshuara nga Rusia gjatë natës.
Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, tha se dy persona në kryeqytetin ukrainas u vranë dhe gjashtë të tjerë u plagosën për shkak të sulmit gjatë natës.
Klitschko raportoi se dëme u shkaktuan në rrethet Darnytskyi dhe Sviatoshynskyi të qytetit.
Qyteti i dytë më i madh i Ukrainës, Kharkiv, është shënjestruar gjithashtu në një sulm gjatë natës, ku kryebashkiaku Ihor Terekhov deklaroi dëme në lagjet Nemyshlianskyi dhe Shevchenkivskyi të qytetit.
Guvernatori i Kharkivit, Oleh Synyehubov, njoftoi se të paktën nëntë persona u plagosën në qendrën administrative të rajonit dhe 18 në të gjithë rajonin, për shkak të sulmeve ruse gjatë ditës së kaluar.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, nga ana e tij, tha se katër persona u plagosën në rajonin e Kharkivit për shkak të sulmeve ruse gjatë natës, duke theksuar se "shtëpitë e zakonshme dhe objektet tërësisht civile janë dëmtuar, duke përfshirë një kinema dhe fusha tenisi".