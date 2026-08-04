Rusia dhe Katari diskutojnë për situatën në Gjirin Persik

Elena Teslova
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergey Lavrov diskutoi sot mbi situatën në Gjirin Persik me kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani në një telefonatë, transmeton Anadolu.
Sipas Ministrisë së Jashtme ruse, të dy diplomatët shkëmbyen mendime mbi situatën në Lindjen e Mesme, me vëmendje të veçantë për tensionet që përfshijnë Iranin dhe zhvillimet në Gjirin Persik.
"Të dyja palët theksuan rëndësinë e një ndërprerjeje të menjëhershme të armiqësive dhe rifillimin sa më të shpejtë të procesit të negociatave bazuar në Memorandumin e Islamabadit të nënshkruar më 17 qershor", tha ministria duke iu referuar marrëveshjes së rënë dakord midis SHBA-së dhe Iranit që që atëherë është pezulluar.
Thirrja erdhi pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se bisedimet me Iranin po vazhdonin ndërsa "New York Times" raportoi se Irani dhe Omani ishin afër arritjes së një marrëveshjeje për të rivendosur transportin tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit.
Lavrov dhe Al Thani diskutuan gjithashtu mbi zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe Rusi-Katar, duke rikonfirmuar angazhimin e tyre për të mbajtur dialogun e rregullt politik dhe për të zgjeruar bashkëpunimin tregtar, ekonomik, investues, kulturor dhe humanitar, thuhet në deklaratë.