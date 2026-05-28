Rusia dhe Afganistani nënshkruajnë marrëveshje për bashkëpunim ushtarak

Elena Teslova
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Rusia dhe Afganistani nënshkruan një marrëveshje mbi bashkëpunimin ushtarako-teknik gjatë Forumit Ndërkombëtar të Sigurisë në rajonin e Moskës ndërsa Moska vazhdon të zgjerojë lidhjet me autoritetet e udhëhequra nga talebanët në Kabul, transmeton Anadolu.
Marrëveshja u nënshkrua të mërkurën në mbrëmje nga sekretari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Sergei Shoigu dhe ministri afgan i Mbrojtjes, Mohammad Yaqoob.
"Ndërveprimi me Rusinë është i rëndësishëm për ne. Afganistani dhe Rusia kanë marrëdhënie historike të gjata dhe ne duam të vazhdojmë të ecim në këtë drejtim. Ne kemi zgjeruar marrëdhëniet dypalëshe", tha Yaqoob.
Shoigu tha se vendet perëndimore duhet të zhbllokojnë asetet afgane dhe të marrin përgjegjësinë për rindërtimin e vendit pas dy dekadash pranie ushtarake.
"Ne jemi të bindur se vendet perëndimore duhet të zhbllokojnë asetet e bllokuara afgane, të njohin plotësisht përgjegjësinë e tyre për praninë e tyre 20-vjeçare në Afganistan dhe të mbajnë barrën e rindërtimit të vendit pas konfliktit", tha ai.
Marrëveshja vjen mes kontakteve në rritje midis Moskës dhe autoriteteve talebane.
Më herët këtë muaj, duke folur në një takim të sekretarëve të Këshillit të Sigurisë të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait në Bishkek të Kirgistanit, Shoigu tha se Rusia kishte vendosur dialog me talebanët dhe po zhvillonte një “partneritet të plotë” me grupin.