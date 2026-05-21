Rusia dënon përpjekjen e SHBA-së për ta “mbytur ekonomikisht” Kubën

Elena Teslova
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, akuzoi të enjten SHBA-në se po përpiqet ta “mbytë ekonomikisht” Kubën përmes një vale të re kufizimesh që synojnë kompanitë e vendeve të treta që veprojnë në ishull, raporton Anadolu.
Zakharova tha në një brifing për media në Moskë se masat e vendosura nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump në fillim të majit përbëjnë një përshkallëzim të ri të presionit ndaj Kubës, reflektojnë “intolerancën e Washingtonit ndaj çdo mospajtimi” dhe përbëjnë ringjallje të Doktrinës Monroe – një politikë amerikane e vitit 1823 që paralajmëronte Evropën të mos ndërhynte në hemisferën perëndimore.
“Në këtë kontekst, ne riafirmojmë solidaritetin tonë të plotë me Kubën dhe dënojmë përpjekjet për frikësim, shantazh dhe sanksione të paligjshme unilaterale”, tha ajo.
Zakharova hodhi poshtë gjithashtu si “absurde” pretendimet se Kuba po përgatitet ta sulmojë SHBA-në, duke thënë se ato “ngjallin vetëm të qeshura” për shkak të pabarazisë së madhe të fuqisë mes dy vendeve.
“Ne do të vazhdojmë t’i ofrojmë mbështetje aktive popullit vëllazëror kuban gjatë kësaj periudhe shumë të vështirë. Havana është informuar për modalitetet e saj dhe aspektet e tjera themelore”, shtoi ajo.
Duke komentuar deklaratat e presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy mbi një dekret të presidentit rus Vladimir Putin që lehtëson marrjen e shtetësisë ruse për banorët e Transnistrisë, Zakharova paralajmëroi se “çdo agresion” ndaj qytetarëve rusë në rajonin e shkëputur të Moldavisë do të marrë një “përgjigje të menjëhershme dhe adekuate”, duke shtuar se Moska “është e gatshme të përdorë të gjitha mjetet e nevojshme për të garantuar sigurinë e tyre”.
Zakharova kritikoi gjithashtu komentet e kryeministrit të Moldavisë Alexandru Munteanu, duke thënë se paralajmërimet e tij tingëllojnë “karikaturale” duke pasur parasysh se presidentja e Moldavisë Maia Sandu ka shtetësi të një vendi tjetër.
Duke iu referuar Afrikës, Zakharova shprehu shqetësim për epidemitë e Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos dhe Ugandë.
Ajo tha se një ekip specialistësh rusë për sigurinë e konsumatorëve do të udhëtojë në Kampala më 25 maj me kërkesë të Ugandës për të ndihmuar në hetimet epidemiologjike dhe në masat e kontrollit duke përdorur teste diagnostike ruse për Ebola.
Zakharova shtoi se Rusia ka dërguar tashmë dy laboratorë mobilë në Kongo falas dhe shprehu shpresën se autoritetet e të dy vendeve, së bashku me partnerët ndërkombëtarë, do të arrijnë ta kontrollojnë shpejt epideminë.
Ajo tha se Rusia i është përgjigjur kërkesës për ndihmë humanitare të kryeministrit të Somalisë Hamza Abdi Barre duke dërguar 25 tonë ushqime dhe furnizime thelbësore joushqimore.
Ngarkesa humanitare, e transportuar nga një avion i Ministrisë ruse të Situatave Emergjente, iu dorëzua qeverisë somaleze në aeroportin ndërkombëtar të Mogadishut më 15 maj, tha ajo.