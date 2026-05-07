Rusia akuzon Ukrainën për tentativë “sulmi terrorist” në infrastrukturën e Shën Petersburgut

Elena Teslova
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Rusia akuzoi të enjten Ukrainën për përpjekje për një “sulm terrorist” që synonte infrastrukturën civile pranë Shën Petersburgut, transmeton Anadolu.
Sistemet ruse të mbrojtjes ajrore dhe të zbulimit zbuluan një grup prej gjashtë dronësh në hapësirën ajrore letoneze rreth orës 3:20 të mëngjesit sipas orës së Moskës, tha Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë.
“Më 7 maj 2026, Forcat e Armatosura të Ukrainës u përpoqën të bënin një sulm terrorist ndaj objekteve të infrastrukturës civile në zonën e Shën Petersburgut”, tha ministria.
Sipas deklaratës, dronët u zbuluan nga asetet e zbulimit radioteknik të Ushtrisë së 6-të Ajrore dhe të Mbrojtjes Ajrore të Gardës të Forcave Hapësinore Ruse.
“Në të njëjtën kohë, dy avionë luftarakë francezë Rafale dhe dy avionë luftarakë F-16 u zbuluan në ajër mbi territorin e Letonisë nga sistemet ruse të monitorimit të hapësirës ajrore”, tha ajo.
Ministria shtoi se kontakti i radarit me pesë nga gjashtë dronët u zhduk pranë qytetit lindor letonez të Rezekne rreth orës 04:00 të mëngjesit sipas orës së Moskës.
Më tej thuhet se droni i gjashtë hyri në hapësirën ajrore ruse dhe u rrëzua nga sistemet ruse të mbrojtjes ajrore në orën 04:41 të mëngjesit sipas kohës së Moskës pranë vendbanimit Likhachevo, i cili ndodhet rreth 78 kilometra (48.5 milje) në juglindje të qytetit të Pskov.
"Pas një ekzaminimi të mbetjeve të rrëzuara, objektivi ajror që sulmoi nga hapësira ajrore letoneze u identifikua si një dron An-196 Lyutyy i prodhimit ukrainas", informoi ministria.