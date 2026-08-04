Rusi, sulmi me dron vret të paktën 5 persona në rajonin e Moskës

Muhammed Yasin Güngör
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Një sulm me dron në rajonin e Moskës vrau sot pesë persona dhe plagosi gjashtë të tjerë, njoftuan autoritetet lokale, transmeton Anadolu.
"Mëngjesin e sotëm, forcat e mbrojtjes ajrore zmbrapsën një sulm me dron në rajonin e Moskës", tha guvernatori i rajonit të Moskës, Andrey Vorobyov në Telegram.
Ai konfirmoi se dëmi më i rëndë ndodhi në rrethin komunal Chekhov ndërsa sulmet me dronë shkaktuan zjarre të shumta brenda zonës industriale "Novosyolki".
Vorobyov tha se një zjarr i madh në magazinë u shua nga ekipet e emergjencës, megjithëse një nënstacion elektrik dhe një ndërtesë administrative pësuan dëme.
Në fshatin Solnyshkovo, rënia e mbeturinave të dronit dëmtoi një banesë private dhe një automjet, megjithëse nuk u raportua për viktima.
Guvernatori shtoi se ushtria ruse vazhdoi të angazhohej në objektivat e hyrjes mbi rajonet Volokolamsk, Klin, Chekhov dhe Serebryano-Prudsky.
Kievi ende nuk ka lëshuar deklaratë zyrtare mbi operacionin brenda natës.