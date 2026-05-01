Rusi, sulmi i ri me dron shkakton sërish zjarr në rafinerinë e naftës Tuapse

Melike Pala
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Rafineria e naftës Tuapse në rajonin jugor Krai Krasnodar të Rusisë thuhet se është ndeshur me një tjetër sulm me dron të premten, duke rindezur zjarret, sipas raporteve lokale dhe zyrtarëve rajonalë, transmeton Anadolu.
Ky shënon sulmin e katërt të raportuar ndaj objektit në dy javët e fundit. Ukraina konfirmoi më parë sulmet ndaj Tuapse më 16, 20 dhe 28 prill.
Autoritetet lokale thanë se një sulm me dron shkaktoi një zjarr në terminalin detar të rafinerisë në qytetin bregdetar të Detit të Zi, Tuapse, raportoi portali i lajmeve Kyiv Independent.
Banorët raportuan se kanë dëgjuar shpërthime dhe kanë vëzhguar aktivitetin e mbrojtjes ajrore, ndërsa kanalet ruse Telegram pretenduan se dronë të shumtë u kapën mbi zonë.
Shtabi Operacional i Krai Krasnodar konfirmoi se mbeturinat nga dronët e rrëzuar shkaktuan një zjarr në vend.
Shërbimet e emergjencës u vendosën ndërsa përpjekjet për shuarjen e zjarreve rifilluan.
Rafineria Tuapse konsiderohet një objekt i rëndësishëm strategjik dhe përpunon afërsisht 12 milionë ton naftë bruto çdo vit.