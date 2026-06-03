Rusi, në terminalin e naftës në Shën Petersburg shpërthen zjarr pas një sulmi me dron

Kanyshai Butun
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Një zjarr shpërtheu në Terminalin e Naftës në Shën Petersburg të Rusisë të mërkurën pas një sulmi me dron, sipas një zyrtari rus, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi përpara Forumit Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut, i caktuar për t‘u zhvilluar nga 3-6 qershor dhe i cili pritet të tërheqë 20.000 pjesëmarrës nga 100 vende.
Guvernatori i Shën Petersburgut, Alexander Beglov, tha në Telegram se objektet e infrastrukturës në rajonet Kronstadt, Kirovsky dhe Krasnoselsky kanë qenë në shënjestër të dronëve ukrainas herët në mëngjes.
Ai tha se disa objekte janë dëmtuar. "Përpjekjet e pastrimit janë duke u zhvilluar. Disa njerëz u plagosën. Nuk pati viktima," informoi ai.
Zyrtarët ukrainas nuk e kanë komentuar ende deklaratën e Rusisë.