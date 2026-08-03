Rusi, 10 të vrarë dhe 32 të plagosur nga sulmet ukrainase me dronë

Elena Teslova
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Të paktën 10 persona u vranë dhe 32 të tjerë u plagosën në sulmet ukrainase me dronë gjatë natës në të gjithë Rusinë, thanë autoritetet rajonale, transmeton Anadolu.
Tre persona u vranë dhe 13 të tjerë u plagosën në rajonin Krasnodar të Rusisë, tha guvernatori Veniamin Kondratyev në Telegram.
Shërbimet e urgjencës dislokuan pesë ekuipazhe të ambulancës në vendngjarje dhe kërkuan ekipe shtesë të mjekësisë për fatkeqësitë nga Krasnodar, tha ai.
Në Krimenë fqinje, Sergey Aksyonov, kreu i gadishullit i instaluar nga Moska, tha se tre persona u vranë dhe dy të tjerë u plagosën në sulmet ukrainase me dronë gjatë natës.
Në rajonin e Belgorodit të Rusisë, guvernatori në detyrë Alexander Shuvayev tha se katër persona u vranë dhe 17 të tjerë u plagosën në sulmet e Ukrainës gjatë 24 orëve të mëparshme, përfshirë tre fëmijë.
Sipas tij, numri i sulmeve ukrainase në rajon është dyfishuar gjatë dy muajve të fundit.
Ukraina nuk ka komentuar mbi pretendimet ruse, të cilat nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.